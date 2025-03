Un Si Grand Soleil spoiler : Stéphane se braque, Claire appelle Florent (épisode du 20 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1602 du 20 mars 2025 – Stéphanie va se braquer face à la proviseure et Claire dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que la mère de Noura est convoquée au lycée, elle refuse de prendre en compte les inquiétudes de la proviseure et l’infirmière…











En cause, le passif de Stéphanie avec Claire. La proviseure lui parle des malaises de sa fille et Claire explique qu’elle pense que Noura souffre d’un trouble du comportement alimentaire. Mais la mère de Noura refuse de les écouter et les envoie même balader ! Elle leur dit qu’elle n’a pas besoin d’elles pour s’occuper de sa fille et s’en va… Claire la rattrape et lui demande de l’écouter mais Stéphanie est odieuse et parle de harcèlement.

Pendant ce temps là, Noura se rend chez un médecin pour avoir une nouvelle ordonnance… Elle lui parle de ses malaises et demande à changer de médicament mais il lui dit que c’est le seul.

En dernier recours, Claire décide d’appeler Florent. Il lui parle de Noura et de ses inquiétudes… Mais Florent refuse d’intervenir, expliquant à Claire que ça s’est très mal fini avec Stéphanie. Claire raccroche sans lui répondre quand il lui demande comment elle va. Elle parle ensuite à Dimitri, qui propose de se renseigner sur Noura…



