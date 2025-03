C dans l’air du 17 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 mars 2025





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 mars : invités et le sommaire

⬛ BERNARD-HENRI LÉVY, Philosophe et auteur de « Nuit blanche »

Le président américain a indiqué dans la nuit qu’il échangerait mardi 18 mars avec son homologue russe des solutions visant à trouver une issue à la guerre en Ukraine. Un sujet à l’ordre du jour du Conseil des affaires étrangères qui se tient ce lundi à Bruxelles. ​

⬛ Trump – Poutine : la paix, simple comme un coup de fil ?



De retour à Washington à bord d’Air Force One, Donald Trump a annoncé qu’il s’entretiendra ce mardi avec Vladimir Poutine sur le partage de terres et de centrales énergétiques. Il espère convaincre Moscou d’accepter une trêve de 30 jours validée par Kiev. Le Kremlin a confirmé l’appel sans en préciser le contenu.

Les Européens, inquiets d’un accord au détriment de leur sécurité, multiplient les réunions de défense. Lors d’un sommet organisé par Londres, une trentaine de dirigeants ont promis une « pression collective » sur la Russie. Keir Starmer accuse Moscou de retarder les discussions, tandis qu’Emmanuel Macron insiste sur des engagements clairs pour une paix durable.

En Ukraine, Volodymyr Zelensky a remplacé le chef de l’état-major alors que l’armée russe progresse dans la région de Koursk. Kiev comptait utiliser ce territoire comme levier de négociation. Une équipe de négociateurs a été désignée, bien que Zelensky reste méfiant envers Moscou, rappelant le mémorandum de Budapest de 1994, qui n’a pas empêché l’invasion russe.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 17 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.