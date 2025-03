Victoires de la Musique Classique 2025 : le palmarès ce soir en direct sur France 3 (liste des nommés, 5 mars)

Publicité





Les Victoires de la Musique Classique au programme TV du mercredi 5 mars 2025 Les Victoires de la Musique Classique font leur retour pour leur 32e édition ce mercredi soir à l’Opéra de Rouen Normandie. Animée par Stéphane Bern et Clément Rochefort, la cérémonie s’ouvrira sur une performance dansée, chorégraphiée par Mehdi Kerkouche, réunissant les danseurs de sa compagnie et des enfants du Conservatoire de Rouen.





A suivre ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h10. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.







Natalie Dessay, figure emblématique de l’art lyrique et artiste la plus récompensée de l’histoire des Victoires, recevra une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Le ténor Benjamin Bernheim, lauréat en 2020 et 2024, honorera également la soirée de sa présence.

Fidèle à son engagement envers la nouvelle génération, l’événement mettra en lumière les Révélations, élément central des Victoires, ainsi que le jeune prodige de 13 ans, Lucas Chiche, pianiste au talent exceptionnel.



Deux anciens lauréats de la catégorie Révélation, les pianistes Ismaël Margain et Guillaume Bellom, interpréteront un extrait du concerto pour deux pianos de Poulenc sous la direction de Victor Jacob, Révélation Chef d’Orchestre 2023.

Moment fort en émotion, la harpiste Anja Linder, poursuivant une brillante carrière malgré son handicap, partagera la scène avec la flûtiste Juliette Hurel.

Enfin, cette 32ᵉ édition rendra hommage à plusieurs figures majeures de la musique : les 300 ans des « Quatre Saisons », les 150 ans de la disparition de Bizet et de la création de « Carmen », les 10 ans de la disparition de Pierre Boulez, ainsi qu’à la soprano Jodie Devos.

La 32ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique : les nommés

Artiste lyrique :

Adèle Charvet (mezzo-soprano)

Stéphane Degout (baryton)

Lucile Richardot (mezzo-soprano)

Révélation artiste lyrique :

Floriane Hasler (mezzo-soprano)

Julien Henric (ténor)

Julie Roset (soprano)

Soliste instrumental :

Lucile Boulanger (viole de gambe)

Nemanja Radulović (violon)

Justin Taylor (clavecin)

Révélation soliste instrumental :

Lorraine Campet (contrebasse)

Iris Scialom (violon)

Paul Zientara (alto)

Révélation chef d’orchestre :

Simon Proust (seul nommé)

Compositeur :

Régis Campo pour Dancefloor with pulsing

Francesco Filidei pour Squeak Boum!

Benoît Menut pour La nuit obscure (La noche oscura)

Enregistrement :

Lucile Boulanger, La Messagère (Alpha Classics)

Jacques Offenbach, La Vie Parisienne (Palazzetto Bru Zane)

George Benjamin, Picture a Day Like This (Nimbus Records)