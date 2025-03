« Y’a que la vérité qui compte » arrive sur W9 !

Publicité





C’est une annonce qui ravira les nostalgiques de la télévision : l’émission culte « Y’a que la vérité qui compte », récemment arrêtée après la suppression de C8, sera de retour en inédits sur W9 dès la rentrée prochaine.











Publicité





Le groupe M6 a annoncé officiellement aujourd’hui l’arrivée de cette émission emblématique, qui a marqué l’histoire de la télévision française, met en scène des retrouvailles émouvantes, des déclarations d’amour bouleversantes et des réconciliations riches en suspense.

Aux commandes, on retrouvera bien sûr le duo mythique Pascal Bataille et Laurent Fontaine pour faire vivre aux téléspectateurs des moments intenses et inoubliables.



Publicité





Avec des histoires inédites, ce retour promet de raviver l’émotion et de toucher en plein cœur le public de W9. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir ces nouvelles séquences riches en surprises et en vérités !