« 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » fait son grand retour sur TF1 dès ce lundi

Alors que le programme est diffusé sur TFX depuis déjà 5 ans, l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » revient sur TF1 pour une nouvelle semaine pleine de surprises et de rebondissements ! Dès ce lundi à 15h55, les téléspectateurs pourront découvrir les nouvelles aventures de couples prêts à tout pour décrocher le voyage de leurs rêves.











Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de l’émission, « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » met en compétition quatre futurs mariés qui s’affrontent lors de leurs grands jours. Chaque couple doit juger les mariages des autres et attribuer une note pour déterminer qui remportera la lune de miel tant convoitée. Entre tensions, fous rires et moments émouvants, l’émission promet de nouvelles péripéties mémorables !

Les téléspectateurs pourront suivre toute la semaine les mariages de ces couples hauts en couleur et découvrir qui réussira à séduire ses rivaux pour décrocher ce voyage idyllique. Le suspense sera à son comble, et les nouvelles séquences risquent de surprendre plus d’un !

Rendez-vous donc dès ce lundi à 15h55 sur TF1 pour retrouver « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel », à suivre pour toute la semaine !



VIDÉO bande-annonce