C dans l’air du 7 avril 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 7 avril 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 avril : invités et le sommaire

⬛ Droits de douane : la panique générale

La panique gagne les marchés financiers à mesure que les droits de douane annoncés par Donald Trump s’apprêtent à entrer en vigueur ce mercredi. Les principales Bourses mondiales continuent de s’enfoncer. En Asie, les indices ont à nouveau chuté ce lundi, tandis que le CAC 40 est passé sous le seuil des 7.000 points, en réaction à la fermeté affichée par le président américain. Ce dernier a défendu à plusieurs reprises dimanche la vague de taxes douanières décidée la semaine précédente sur l’ensemble des produits importés aux États-Unis, tout en se disant ouvert à des discussions avec les partenaires commerciaux. « Oubliez les marchés une seconde », a-t-il lancé aux journalistes, alors que la Maison-Blanche affirmait que 50 pays étaient prêts à négocier. Mais la chute continue des marchés depuis jeudi nourrit les craintes d’une récession mondiale et d’un krach historique.



Aux États-Unis, la situation provoque une profonde inquiétude. Trois foyers sur cinq détiennent des actions, et de nombreux retraités, dont les pensions dépendent en partie des marchés financiers, redoutent les conséquences de cette instabilité. Samedi, pour la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, d’importantes manifestations ont eu lieu à travers le pays. À Washington, 100 000 personnes ont défilé pour exprimer leur inquiétude à la fois pour la démocratie et pour les effets économiques des nouveaux droits de douane.

Elon Musk, PDG de Tesla — dont l’action a fortement reculé — a profité du Congrès de la Ligue italienne à Florence pour plaider en faveur d’une « zone de libre-échange » entre l’Europe et l’Amérique du Nord, avec des droits de douane nuls. Il a également révélé avoir conseillé le président américain dans ce sens.

Donald Trump, cependant, reste droit dans ses bottes. Ce lundi, il a de nouveau accusé les partenaires économiques des États-Unis de les « piller », qualifiant la Chine de « plus grand profiteur de tous ». À compter de mercredi, une taxe douanière universelle de 10 % s’appliquera à toutes les importations américaines. Des surtaxes spécifiques frapperont par ailleurs plusieurs grands partenaires commerciaux, dont l’Union européenne (20 %) et la Chine (34 %).

En réponse, Pékin a rapidement contre-attaqué en annonçant vendredi des taxes de 34 % sur tous les produits américains entrant sur son territoire. Parallèlement, seize entreprises américaines ont été inscrites sur une liste noire qui les empêchera de s’approvisionner en Chine. Le ministère chinois du Commerce a également imposé des restrictions à l’exportation sur sept terres rares, notamment le gadolinium — utilisé dans les IRM — et l’yttrium, présent dans de nombreux dispositifs électroniques.

En Europe, les dirigeants, partagés sur la stratégie à adopter, se sont multipliés les échanges durant le week-end. Les ministres du Commerce extérieur de l’Union européenne se sont retrouvés ce lundi à Luxembourg pour coordonner une réponse aux mesures américaines. « Le monde tel qu’on le connaissait a disparu », a commenté le Premier ministre britannique Keir Starmer, évoquant un bouleversement de l’ordre commercial mondial. Le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a quant à lui prévenu que la réaction européenne pourrait être « extrêmement agressive ».

Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron a exhorté les chefs d’entreprise français à suspendre temporairement leurs investissements aux États-Unis. Reste à savoir quelles entreprises françaises sont les plus engagées aujourd’hui sur le marché américain. Et surtout, à observer si une véritable résistance à la politique de Donald Trump est en train d’émerger aux États-Unis mêmes.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 7 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.