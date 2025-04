C à vous du 29 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 La paix impossible en Ukraine, la guerre des taxes, les convoitises territoriales, la croisade anti-migrants : 100 jours de Trump, 100 jours de chaos ? On en parle avec Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis, dans C à vous

🔵 Panne géante d’électricité en Espagne et au Portugal : que s’est-il passé ? On reçoit Xavier Piechaczyk, Président du directoire RTE et Enric Bonet, correspondant à Paris des journaux espagnols El Correo et El Confidencial



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Joannes Richard, chef du restaurant “Croquer la pie” à Saint-Hilaire-d’Ozilhan (Gers)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Frédéric Lopez, Laury Thilleman et Kendji Girac pour l’émission : “Rendez-vous en terre inconnue avec Kendji Girac chez les Turkana”, les 20 ans de l’émission, diffusée ce soir à 21h10 sur France 2; et Laure Calamy pour la pièce de théâtre : “Peau d’homme” au théâtre Montparnasse

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 29 avril 2025 à 19h sur France 5.