Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Yanis Marshall

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2025 à 13h55 « Victimes d’agressions sexuelles : ils brisent le tabou ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert aborde un sujet encore trop peu médiatisé : les violences sexuelles subies par des hommes. Aux côtés d’experts, elle recueille les témoignages de Gwendal, chanteur révélé par « Incroyables talents », abusé par son coach de chant durant son enfance ; de Jordan De Luxe, agressé sexuellement à 20 ans par un acteur lors de son arrivée à Paris, et qui a pu briser le silence grâce à #Metoo homme ; et de Yanis Marshall, danseur et chorégraphe, victime à 14 ans de son professeur de danse, et qui revient sur son long parcours pour se reconstruire et dénoncer son agresseur.

Et à 15h05 : « Fibromyalgie, maladie de crohn, lipoedème : vivre avec cette maladie invisible » (rediffusion)

Faustine Bollaert donne la parole à Julie, Juliana et Héloïse, trois jeunes femmes qui vivent chaque jour avec des maladies invisibles. Longtemps, elles ont gardé le silence sur leurs douleurs, mais aujourd’hui, elles ont décidé de témoigner pour briser les tabous. Héloïse souffre d’un lipœdème, une maladie qui l’a longtemps complexée mais qu’elle assume de plus en plus, déterminée à la rendre visible. Juliana est atteinte de fibromyalgie, une affection chronique aux douleurs imprévisibles, contre laquelle elle lutte chaque jour après des années d’errance médicale. Julie, quant à elle, raconte son combat face à la maladie de Crohn, une épreuve qu’elle affronte depuis son enfance.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 17 avril 2025

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.