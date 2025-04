« Drame en haute mer » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (10 avril)

Publicité





« Drame en haute mer » c’est le titre du téléfilm rediffusé ce soir sur France 3. Dans cet unitaire, Nolwenn Lenormand est décidée à mener l’enquête sur le naufrage du Dolmen, un chalutier qui a sombré d’une manière quelque peu étrange… Et notez qu’il a déjà été rediffusé en décembre dernier sur France 2 !





A voir ou revoir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Drame en haute mer » : l’histoire

Quelles sont les causes du naufrage du Dolmen ? Et qui est l’inconnu retrouvé mort à son bord ? En quelques instants, le chalutier Le Dolmen a sombré de façon inexpliquée, emportant avec lui tout son équipage, dont le capitaine Lenormand et son fils.

À l’annonce de la catastrophe, Nolwenn Lenormand est persuadée qu’un sous-marin en manœuvre est responsable. Résolue à élucider le mystère, elle se lance dans une enquête personnelle afin d’éviter que l’affaire ne soit abandonnée trop vite.



Cependant, cette enquête la détourne de sa fille Lig, qui traverse un douloureux deuil. L’obsession de Nolwenn menace de briser ce qu’il reste de leur famille.

Parallèlement, Gilles Pezenec, le gendarme chargé de l’enquête, se retrouve confronté à de nouvelles complications lorsque l’on découvre à bord un sixième cadavre, totalement inconnu.

Interprètes et personnages

Avec : Barbara Schulz (Nolween Lenormand), Arié Elmaleh (Gilles Pezenec), Virginie Hocq (Elodie), Oumar Diaw (Nicolas Bosse), François Loriquet (Yvon Dantec), Alain Fromager (Alain Brusch), Stephan Wojtowicz (Grégor), Thierry Barbet (Serge), Louis Duneton (Anthony), Raphaël Poli (Le Procureur), Anne Hélène Orvelin (Dr Fronsac), Eddy Frogeais (Commandant Pegasse), Camille Jorelle (Gwen – percussionniste), Morgane Kerhousse (Morgane – guitariste), Joe Sheridan (James Grinter), Mélanie Malhere (journaliste/Madame Levransec), Elisa Sommet (Cynthia), Emeline Faure (Lig)