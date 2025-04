« Corse, l’épopée d’une île » : le documentaire ce soir sur France 3 (30 avril 2025)

Publicité





« Corse, l’épopée d’une île » au programme TV du mercredi 30 avril 2025 – Ce mercredi soir, France 3 diffuse le documentaire inédit « Corse, l’épopée d’une île ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Corse, l’épopée d’une île » – présentation

Longtemps, l’Île de Beauté fut synonyme de misère : la malaria sévissait sur ses côtes, tandis que la vendetta gangrenait ses montagnes. Ce n’est qu’en 1943, avec la libération de la Corse — premier territoire français à être libéré — que l’île commence à sortir de son isolement. Les troupes américaines y installent une base stratégique, assainissent le littoral et introduisent les premiers signes de modernité. La Corse s’ouvre alors au tourisme et devient un lieu de rêve pour les vacanciers du continent.

Mais cette manne attire aussi les convoitises : les clans politiques s’emparent de cet « or bleu », entraînant bétonisation, pollution et corruption. Face à ce pillage, le peuple corse se soulève ; les plus radicaux prennent les armes, stoppant en partie la destruction de l’île. Pourtant, la violence perdure. Le FLNC, le Front de libération nationale corse, sombre progressivement dans des dérives mafieuses.



L’histoire, cependant, est loin d’être terminée. Une nouvelle révolte gronde, portée en grande partie par les femmes. Les jeunes, quant à eux, redécouvrent leur langue et leur culture. L’épopée corse continue…

