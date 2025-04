Grey’s Anatomy du 30 avril 2025 : la suite de la saison 21 ce soir sur TF1

Publicité





Grey’s Anatomy du 30 avril 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 21 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Grey’s Anatomy du 30 avril 2025 : vos deux épisodes de ce soir

« Bas les masques » : Simone et Lucas essaient de préserver leur relation tout en se disputant une place pour une greffe de rein. De son côté, Teddy propose une nouvelle chance à Amelia. L’entretien de Ben prend une tournure inattendue, tandis que le secret de Meredith provoque des tensions avec Richard.

« La petite soeur » : Mika fait face à un problème personnel susceptible de bouleverser son existence. Bailey et Ben s’efforcent de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Levi crée des liens là où il s’y attendait le moins, tandis que Jo et Link apprennent une nouvelle inattendue.



Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)