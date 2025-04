Koh-Lanta : qui sont les 2 éliminés de l’épisode 10 ? (résumé + replay 29 avril 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 10 du mardi 29 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination d’Adrien sur tirage au sort, l’ambiance est tendue sur le camps.











Publicité





Place à jeu de confort : le parcours du combattant. Et ils seront 2 à profiter du confort : un homme et une femme ! Chez les femmes, c’est Louise qui remporte la victoire ! Et chez les hommes, c’est Jérôme le catalan ! Ils remportent tous les deux la récompense.

Denis leur annonce que chacun peut choisir un aventurier à emmener : Louise invite Céline, et Jérôme invite Joana. Au menu : saucisses, viande, pommes de terre, et gâteau au chocolat !

Frédéric s’est blessé sur le jeu de confort, il est emmené à l’infirmerie. De son côté, Pierre-Marie prend mal que Jérôme ait choisi Joana.



Publicité





Quand ils rentrent sur le camps, Pierre-Marie s’en prend à Jérôme, qui est surpris. Et la nuit s’annonce difficile avec une forte pluie.

Denis débarque sur le camps : Frédéric ne reviendra, sur décision du médecin. Il doit rentrer en France pour se soigner et il ne fera donc pas partie du jury final. Par conséquent, le dernier éliminé doit revenir mais Denis précise qu’Adrien ne reviendra pas non, plus sur décision médicale ! Et c’est donc Maxime, éliminé aux ambassadeurs, qui a la chance de pouvoir revenir.

Place à l’épreuve d’immunité : le tir à l’arc. Louise a fait l’erreur de révéler qu’elle fait du tir à l’arc depuis l’enfance ! Denis annonce que le perdant sera éliminé sur le champs.

Première salve, Jérôme des Landes remporte la remporte et se qualifie pour la finale. 2ème salve, remportée par Céline. 3ème salve remportée par Pierre-Marie. Jérôme, Céline et Pierre-Marie sont en finale, ils s’affrontent pour l’immunité. Et c’est Jérôme des Landes qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité.

Le jeu se poursuit pour désigner l’éliminé. 4ème salve remportée par Maxime, qui se qualifie pour la suite. 5ème salve remportée par Louise ! 6ème salve remportée par Joana. 7ème salve remportée par Jérôme le Catalan. 8ème salve remportée par Noémie. 9ème salve remportée par Naïs. 10ème salve remportée par Claire. 11ème salve remportée par Maël ! Dernière salve remportée par Gaëlle, Jessica est donc éliminée.

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Ça se joue entre Naïs et Louise. Et c’est finalement Louise qui est éliminée !

Koh-Lanta du 29 avril 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce 29 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 6 mai pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».