Cyril Hanouna candidat à la présidentielle ? Il avoue avoir piégé Valeurs Actuelles ! (VIDÉO)

Publicité





Fin du suspense. Cet après-midi sur Europe 1, Cyril Hanouna a officiellement annoncé qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2027, mettant un terme aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines.





A la veille de la sortie du numéro de Valeurs Actuelles où Cyril Hanouna fait la couverture avec en Une « 2027, le candidat Hanouna », l’animateur d’Europe 1 a avoué avoir piégé le journaliste du magazine !







Publicité





« Je vais vous dire comment faire un excellent prank. C’est très simples : vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sur le lot il y a au moins deux traitres, deux qui vont l’envoyer à des journalistes. Vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence, et vous leur dites ‘je vais vraiment y aller’, 2 ou 3 personnes dont vous êtes sur qu’elles vont aller le répéter à tout Paris » a expliqué Cyril Hanouna.

« Vous les faites travailler sur un programme et vous laissez infuser. Vous les laissez appeler eux-mêmes les journalistes, et ça ne va servir qu’à une seule chose : faire de la com pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1 ou à la rentrée ! » a-t-il ajouté.



Publicité





Cyril Hanouna, connu pour ses provocations et son goût pour les happenings médiatiques, a ainsi repris le contrôle du récit en démontrant que certains journalistes peuvent relayer des informations sans les vérifier en profondeur. Une manière, selon lui, de dénoncer les dérives de l’emballement médiatique et se faire de la promo pour ses émissions.

VIDÉO Cyril Hanouna avoue avoir piégé Valeurs Actuels