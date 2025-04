Décès de l’influenceuse Nurse Hailey

Publicité





La communauté en ligne est en deuil suite au décès tragique de Hailey Okula, connue sous le nom de « Nurse Hailey », survenu le 31 mars 2025, à l’âge de 33 ans, des suites de complications lors de l’accouchement de son premier enfant par césarienne. Infirmière aux urgences et influenceuse suivie par plus de 467 000 personnes sur Instagram, Hailey partageait son quotidien professionnel ainsi que son combat contre l’infertilité. ​











Après près de deux ans de tentatives infructueuses pour concevoir, Hailey et son époux, Matthew Okula, pompier au sein du Los Angeles Fire Department, avaient annoncé avec joie en septembre 2024 attendre un enfant. Leur fils, prénommé Crew, est né par césarienne. Malheureusement, Hailey a succombé peu après l’accouchement à une embolie amniotique, une complication rare mais souvent fatale qui survient lorsque le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine maternelle, provoquant une réaction allergique sévère. ​

Matthew a partagé la nouvelle déchirante sur le compte Instagram de Hailey, exprimant son immense douleur et rendant hommage à la force et à la loyauté inébranlables de son épouse. Il a souligné leur désir profond de devenir parents et les défis qu’ils ont surmontés ensemble pour réaliser ce rêve. ​



En 2019, Hailey avait fondé « RN New Grads », une plateforme dédiée à soutenir les infirmières nouvellement diplômées en leur fournissant des ressources éducatives et des conseils pour débuter leur carrière. Son engagement envers la communauté infirmière et son ouverture sur ses propres expériences ont inspiré de nombreux professionnels de la santé et futurs parents.