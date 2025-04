Pékin Express : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 5 avril 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de la finale du samedi 5 avril 2025 – C’est parti pour la finale de la saison Pékin Express. Après l’élimination de Patricia et Adrien, place à la finale pour Cécile et Marion, et Etienne et Judith !





Les finalistes s’affrontent à Johannesburg pour tenter de remporter la victoire et des gains potentiels de 100.000 euros !







Les deux binômes débutent cette finale alors qu’il va a 3 courses intermédiaires et le temps, c’est de l’argent ! A chaque fois qu’un binôme terminera une course, le second perdra 10 euros par seconde de retard ! Les cagnottes seront figées à la fin du 3ème sprint intermédiaire et ça sera ensuite le sprint final pour la victoire.

Pour le premier jeu, à chaque mauvaise réponse : une chute libre ! Cécile et Marion se lancent les premières mais c’est une mauvaise réponse, Marion fait une chute impressionnante. Etienne se trompe à son tour, Cécile et Judith aussi. Marion est finalement la première à donner une bonne réponse. Etienne finit par réussir aussi, les 2 équipes repartent.



Cécile et Marion rejoignent Stéphane les premières et déclenchent le chrono. Etienne et Judith arrivent 11min11 après et perdent donc 6710 euros.

Place à la seconde course. Pour la mission, d’un devine-tête avec 4 mots à deviner. Les deux équipes arrivent au coude à coude au sommet d’une télécabine. Cécile et Marion repartent les premières ! Et Etienne et Judith, qui ont mis trop de temps, sont toujours dans la télécabine et perdent du temps. Sans surprise, Cécile et Marion arrivent encore les premières et déclenchent le chrono. Etienne et Judith arrivent avec 23min50 de retard, soit 14.400 euros de perdu. Les filles ont désormais 66.010 euros de gains potentiels !

Une nuit à l’hôtel attend les deux binômes finalistes avant la dernière journée de l’aventure. Place à la dernière course intermédiaire. Et cette fois, c’est Etienne et Judith qui repartent en tête de la mission ! Ils retrouvent Stéphane et déclenchent le chrono ! Et les filles ne sont même pas reparties de la mission !

Cécile et Marion arrivent finalement avec un lourd retard : elles ont perdu 61.110 euros avec le retard de 1h41min51 ! Les cagnottes sont gelées : Etienne et Judith 95.100 euros, Cécile et Marion 4.900 euros.

Place au sprint finale avec comme chaque année des questions sur l’aventure. Pour la première question, Cécile et Marion font une erreur et écopent de 3min de pénalité. Etienne et Judith arrivent et donnent la bonne réponse, ils prennent donc la tête. Au 2e point de passage, ils échouent et ont 3min d’attente. Les filles arrivent et ont la bonne réponse, elles reprennent la tête. Les deux binômes sont dans un mouchoir de poche !

Dernier point de passage. Cécile et Marion arrivent 1ères et ont la réponse. Elles repartent donc vers l’arrivée ! Et Etienne et Judith se trompent, ils prennent 3min de pénalité et le stress monte. Mais les filles ne trouvent pas de voiture ! Les deux équipes repartent encore au coude à coude.

Et les gagnants sont…

C’est l’arrivée, les 2 binômes courent vers la victoire ! Et c’est finalement Cécile et Marion qui décrochent la victoire avec seulement 4.900 euros de gains !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle saison !