Demain Nous Appartient du 11 avril : Manon accusée de meurtre, elle dit tout ! (résumé + vidéo épisode 1920 en avance)

Demain nous appartient du 11 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1920 de DNA – Manon est accusée de meurtre ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Son arme a servi à tuer Arnaud Frémicourt et tout l’accuse !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 avril 2025 – résumé de l’épisode 1920

Manon est dans une situation très délicate… Le maître chanteur présumé de Sète a été retrouvé mort, tué d’une balle dans le dos. Or, il s’avère que la balle provient de l’arme volée de Manon ! Désormais, la jeune policière devient la principale suspecte dans cette affaire de meurtre. D’autant plus qu’elle avait un mobile sérieux… Sous la pression de Martin et d’Aurore, Manon n’a plus le choix : elle doit dire toute la vérité. Elle est convaincue que le maître chanteur a tué Frémicourt. Et elle avoue que Soraya et Victoire avaient elles aussi rendez-vous ce soir là !

Martin commence à douter des versions de Victoire et Soraya. De son côté, Victor repense avec émotion aux plus beaux souvenirs partagés avec Timothée. Pendant ce temps, Soizic prépare sa revanche en secret, dans le dos d’Adam…



VIDÉO Demain nous appartient du 11 avril – extrait de l’épisode

