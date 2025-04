Plus Belle La Vie du 11 avril 2025 : Léa ne se réveille pas, Blanche découvre qui est Hector (résumé + extrait vidéo épisode 309 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 309 de PBLV – Grâce à Gabriel, c'est finalement Bahram qui va terminer l'opération de Léa aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais la femme de Jean-Paul risque des séquelles et ne va pas se réveiller comme prévu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 avril 2025 – résumé de l’épisode 309

Gabriel parvient à réanimer Léa au bloc, juste au moment où Bahram arrive pour prendre le relais. Jean-Paul, inquiet, demande à Patrick qui est cet homme. Terrifié, il cherche des réponses. Patrick le rassure : il fait entièrement confiance à Gabriel, et c’est lui qui a recommandé Bahram, qui est neurochirurgien. Ce dernier poursuit l’opération. Une petite portion de la tumeur reste inaccessible, mais Gabriel explique à Babeth qu’un traitement par chimiothérapie devrait suffire à l’éliminer. Babeth, bouleversée, lui demande si Léa est tirée d’affaire. Bahram préfère rester prudent : il ne peut garantir qu’elle n’en sortira sans séquelles.

Pendant ce temps, Idriss et Samuel continuent de traquer Charles. Idriss est persuadé que Véronique l’a prévenu et qu’elle était donc complice. Samuel, lui, a du mal à l’accepter. À l’hôpital, Jean-Paul veille Léa alors que Charles et Véronique sont dans une salle abandonnée. Il lui confie qu’Alix lui a rappelé Fanny. Véronique pensait qu’il avait appris de ses erreurs. Mais elle assure qu’elle lui pardonne tout. Charles, lui, parle du frisson qu’il ressent lorsqu’il voit ses victimes mourir…



Idriss et Samuel analysent un plan de l’hôpital. Gabriel les rejoint. Samuel lui demande : où Charles pourrait-il se cacher ? Gabriel pense à une salle oubliée du deuxième sous-sol, qui pourrait faire office de planque. Pendant ce temps là, Charles promet à Véronique qu’ils ne seront jamais séparés. Ils vont changer d’identité et s’exiler. Ils s’embrassent. Véronique lui tend une boisson. Charles la boit, puis lui murmure : « C’est maintenant. » Elle lui promet de le rejoindre. Quelques secondes plus tard, il perd connaissance… Ils sont entrain de se suicider !

Babeth rejoint Jean-Paul, toujours au chevet de Léa. Il s’inquiète : pourquoi ne se réveille-t-elle pas ? Babeth lui demande de patienter. Jean-Paul rejette la faute sur Bahram, mais Babeth le recadre : sans lui, Léa ne serait plus là. Jean-Paul confie qu’il a eu Lucie au téléphone… et qu’il ne sait pas quoi lui dire. Babeth est confiante : Léa s’accroche, elle va revenir.

Dans la salle cachée, Samuel découvre sa mère mourante. Il comprend qu’ils ont mis fin à leurs jours. Il demande à Idriss d’appeler les secours. Impuissant, il regarde Véronique s’éteindre sous ses yeux…

De leur côté, Louis et Barbara se réveillent ensemble, heureux et complices. Mais leur joie est interrompue : Léa reçoit un appel de la compagne de Léo. Il a fait un AVC et se trouve en réanimation. Barbara est sous le choc. Elle explique à Louis que son père vit en Bretagne. Au Mistral, Barbara prépare Aya à prendre le relais pendant son absence. Léo a été plongé dans un coma artificiel. Louis arrive avec la voiture : il l’emmène en Bretagne. Barbara s’inquiète pour son bracelet, qu’il ne pourra pas récupérer à temps, mais Louis s’en moque : il est prêt à prendre le risque.

Hector retrouve Blanche, mais celle-ci met brutalement fin à leur collaboration. Elle lui rend son argent, sans ménagement. Héctor ne comprend pas. Blanche lui explique qu’elle refuse de s’impliquer avec la famille Kepler, consciente du potentiel de nuisance de Vanessa. Elle conseille à Hector d’aller directement lui parler. Il se précipite au bureau de Vanessa pour exiger des explications. Celle-ci l’accuse de la juger sans rien savoir de ce qu’elle a vécu. Hector lui demande ce qui a fait d’elle une femme aussi dure. Vanessa craque : Alexandre est mort, elle est restée seule avec leurs enfants pendant qu’Hector partait faire le tour du monde. Elle l’accuse d’avoir fui. Hector, amer, lui lance que Blanche est plus agréable qu’elle, et Vanessa tranche : ils n’ont plus rien à se dire.

Ulysse et Ophélie révèlent à Hector la vérité sur les origines d’Ophélie. Hector est bouleversé. Il leur dit de ne pas être trop durs avec elle : elle a tout affronté seule après la mort de leur père.

