Demain Nous Appartient spoiler : Fred prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 5 mai)

Demain nous appartient spoiler – Fred va finalement prendre une lourde décision dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Marine aimerait qu’ils achètent une maison à Sète, Fred lui annonce qu’il préfère rompre !











Fred explique à Marine qu’il ne peut plus faire semblant : ils ne sont plus sur la même longueur d’ondes et il ne se projette pas avec elle. Marine est bouleversée, Fred finit même par reconnaitre qu’il est retombé amoureux de Victoire…

C’est en larmes que Marine quitte le Spoon. Elle venait de tout quitter pour lui et a bien du mal à encaisser le choc.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1936 du 5 mai 2025 : Fred quitte Marine

