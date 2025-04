Un Si Grand Soleil du 1er mai : Noa en prison, Pablo retrouve Noura (résumé épisode 1632 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1632 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 1er mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







On installe à Pablo son bracelet électronique. Il devra aller au lycée et être à la maison entre 18h et 8h chaque jour. Hugo lui rappelle qu’il va devoir être bien stricte pour que le bracelet ne sonne pas. Pablo est froid mais Hugo lui rappelle qu’il a de la chance de faire sa préventive avec un bracelet. Pablo le reconnait avant d’interroger Hugo sur Noa. Il est majeur, il va aller en prison.

Le juge Laplace fait le point avec Yann et Becker. Les versions de Noa et Vincent divergent tandis que Pablo était là juste pour son pote et ne savait pas que les armes seraient chargées. Il a ensuite tout fait pour éviter le braquage. Noa a confirmé sa version. Becker va organiser une confrontation.



Hugo propose à Pablo de le déposer au lycée mais il décline. Sabine avoue à Hugo qu’elle a du mal à faire confiance à Pablo, ses magouilles ont failli lui coûter la vie. Elle pense qu’ils n’auraient pas du le reprendre chez eux.

Marc et Marie-Sophie font le point sur l’enquête sur le trafic de stéroïdes. Pendant ce temps là au lycée, Eve dit à Sabine qu’elle va aller se balader à la plage avec Manu. Eve est mal à l’aise… Elle l’interroge sur Pablo, Sabine aurait préféré qu’il ne revienne pas.

A la clinique, Charles fait des contenus avec un lapin pour faire le buzz sur internet et faire venir des clients. Rebecca trouve ça top, elle lui dit qu’elle a pris son après-midi. Charles est remonté : elle n’était déjà pas là ce matin alors que le cabinet dans le rouge ! Elle dit avoir besoin de temps pour elle. Rebecca propose à Charles de devenir associé à hauteur de 20% ! Il veut réfléchir.

Au lycée, tout le monde regarde Pablo. Charlotte est surexcitée et veut voir son bracelet. Pablo retrouve ensuite Noura et lui raconte tout. Il lui dit qu’il était désolé, ça lui faisait mal de la laisser… Il n’a pas envie que ça s’arrête. Noura lui fait promettre de ne pas recommencer et ils s’embrassent.

Eve, Manu et Rebecca passent l’après-midi à la plage. Ils font des photos, ils ont l’air heureux. Ils ramènent ensuite Rebecca chez eux. Eve interroge Rebecca sur son passé amoureux. Elle lui explique qu’elle ne croit plus au prince charmant, elle est plus couple libre. Eve lui explique qu’elle a un fils et qu’elle est même grand-mère. Rebecca demande à Eve si elle a parlé d’eux à son amie Sabine… Eve est mal à l’aise, avec Manu ils lui expliquent qu’ils n’ont pas envie d’en parler.

Pablo reçoit un appel, il est convoqué au commissariat pour une confrontation. Hugo passera le prendre après les cours.

Pablo retrouve Noa au commissariat pour la confrontation, en présence de Florent. Ils redonnent tous leur version des faits, évidemment Vincent n’est pas d’accord avec Noa et Pablo. Plus tard, Pablo dit au revoir à Noa qui est transféré en prison. Noa pleure dans la voiture.

Eve parle à Manu d’assumer, elle aimerait bien en parler à Sabine. Mais Manu refuse, Sabine est avec Hugo et ça risque de se savoir au commissariat. Il préfère que sa vie privée reste privée. Rebecca leur envoie un message et des photos…

