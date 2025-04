« Face à face » du 22 avril 2025 : la suite de la saison 3 ce soir sur France 3

Publicité





« Face à face » du 22 avril 2025, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la diffusion de la saison 3 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, deux nouveaux épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV







« Face à face » du 22 avril 2025, les épisodes

Épisode 3 : La parole de l’enfant

Maxime Fischer est suspecté du meurtre d’une de ses camarades de faculté. Justine et Vanessa se heurtent à un père prêt à tout pour protéger son fils adoré. Seul Simon, le benjamin de la famille âgé de 11 ans, accepte de parler avec Justine. Mais peut-on vraiment se fier aux paroles d’un enfant de cet âge ? Justine devra démêler le vrai du faux dans les déclarations de ce jeune garçon, totalement fasciné par son grand frère. Jusqu’où Simon est-il prêt à aller pour défendre son idole ?

Épisode 4 : Le Jugement de Salomon

Julianne est retrouvée empoisonnée, et tous les regards se tournent vers Mona, son ex-compagne. Ensemble, elles ont eu une petite fille. À leur séparation, Julianne a obtenu la garde exclusive de l’enfant, étant la mère biologique. Depuis près d’un an, Mona est privée de tout contact avec sa fille. Justine et Vanessa vont rapidement comprendre que derrière cette affaire se cache une question de société profonde, où l’injustice ressentie pourrait avoir poussé au crime.



« Face à face », rappel de la présentation de la saison 3

Pour la première fois, Justine se retrouve seule. L’occasion rêvée de goûter à une liberté qu’elle n’a jamais vraiment connue. Vivre pour elle, sans se soucier des autres… Mais peut-on vraiment aller à l’encontre de ce que l’on est profondément ?

De son côté, Vanessa vient d’apprendre qu’elle attend un enfant de Zacharie. Est-elle prête à devenir mère ? Pour la première fois, elle semble déposer les armes et s’autorise à rêver d’un avenir en dehors du cocon familial.

Dans cette nouvelle saison, Justine et Vanessa devront faire face à elles-mêmes et à leurs désirs profonds. L’heure est venue de choisir : bâtir un avenir ensemble… ou chacune de leur côté ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Kamel Belghazi (Karim)