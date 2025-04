Publicité





Grands Reportages du 20 avril 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 20 avril 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les petits secrets des jardiniers » (inédit)

Le jardinage est une véritable passion en France. Avec 17 millions de jardiniers, qu’ils soient professionnels ou amateurs, notre pays est un terrain de choix pour ceux qui, chaque saison, s’efforcent de magnifier leurs espaces verts. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi certains d’entre eux qui ont fait du jardinage leur raison d’être. Ces passionnés n’hésitent pas à voyager à travers le monde, que ce soit pour participer à des concours ou pour dénicher les plantes les plus rares et belles…

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Aventure en Antarctique » (rediffusion)



L’expédition TÀNANA va bien au-delà d’une simple croisière en bateau. Elle offre aux amateurs de sensations extrêmes une expérience intense, radicalement différente des croisières commerciales « tout confort ». À bord d’un voilier fragile de 24 mètres, sept passagers et trois membres d’équipage s’aventureront à travers les redoutables 60èmes latitudes sud pour atteindre « le continent le plus froid, le plus venteux, le plus sec et le plus sombre de la planète », comme l’a décrit l’un des plus grands explorateurs de l’Antarctique, Ernest Shackleton. Ce film plonge au cœur de cette aventure hors du commun.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.