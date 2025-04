Publicité





Grands Reportages du 27 avril 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 27 avril 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Prison des Baumettes : un quotidien sous tension » (inédit)

Située à l’entrée des Calanques de Marseille, cette prison est l’une des institutions carcérales les plus emblématiques de France. Entre ses murs se sont succédé des détenus célèbres, des parrains de la « French Connection » à Bernard Tapie. C’est également là qu’a eu lieu la dernière exécution en France : Hamida Djandoubi y a été guillotiné le 10 septembre 1977.

Établissement vétuste, marqué par des conditions de sécurité et d’hygiène déplorables, il a symbolisé, jusqu’à sa fermeture, un système carcéral à bout de souffle.

En 2017, la mythique prison des Baumettes a été démolie pour laisser place aux « Baumettes 2 », un complexe flambant neuf accueillant aujourd’hui plus de mille détenus. Bientôt, un troisième bâtiment, « Baumettes 3 », sortira de terre sur les ruines de l’ancienne structure, avec une ouverture prévue pour 2025.

Mais en pratique, comment se déroule la vie dans les nouvelles Baumettes, aussi bien pour les agents pénitentiaires que pour les détenus ? Malgré la modernité de ses bâtiments, la prison reste confrontée à la dure réalité de la surpopulation.

Les Baumettes continuent de refléter la délinquance marseillaise : trafic de stupéfiants et guerres de clans font rage derrière les murs. Comment le personnel s’organise-t-il pour contenir la violence et éviter que les drames qui font régulièrement la une des journaux ne se répètent à l’intérieur de la prison ?

Nous vous proposons de plonger pendant six mois dans le quotidien de la prison marseillaise.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Système D pour les as du bricolage » (rediffusion)



Publicité





Depuis quelques années, le bricolage connaît un véritable engouement, et l’année 2021 a battu tous les records : les ventes dans les enseignes spécialisées ont bondi de 20 %, une hausse inédite ! La crise sanitaire a incité de nombreux Français à ressortir leur boîte à outils pour transformer leur intérieur en un véritable havre de paix.

Certains, pourtant totalement débutants, se sont découvert une véritable passion pour le bricolage. Qu’ils soient novices, experts ou « bricoleurs du dimanche », une équipe de « Reportages découverte » a suivi, pendant près d’un an, ces passionnés prêts à se lancer dans des projets parfois ambitieux… au risque de vivre quelques mésaventures !

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.