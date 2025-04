« Hudson & Rex » du 6 avril : le final de la saison ce soir sur France 3 (saison 6)

Publicité





« Hudson & Rex » du dimanche 6 avril 2025 – France 3 termine la diffusion de la saison 6 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme les quatre derniers épisodes inédits à la suite.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Hudson & Rex » du dimanche 30 mars 2025

Épisode 13 : Affaire non conclue

Andrew, cadre d’entreprise et proche de Sarah, est retrouvé dans le coma à l’hôpital après avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Sans perdre de temps, Sarah se rend à Toronto pour interroger sa femme. Pendant ce temps, Charlie et Rex découvrent que l’entreprise est la cible de menaces, alors qu’un contrat important est sur le point d’être signé. Leur enquête les conduit jusqu’à un suspect basé à Saint John.

Épisode 14 : Serrurier sous les verrous

Un soir, Charlie Hudson découvre dans sa cuisine un inconnu grièvement blessé. L’homme rend son dernier souffle après avoir prononcé un avertissement énigmatique. Un tatouage sur son bras permet d’orienter l’enquête vers les frères Spencer et Lennie Tripp, radicalement opposés : l’un est serrurier, l’autre, cambrioleur.



Épisode 15 : Rex en campagne

Alerté par un individu mystérieux, Charlie réussit à empêcher un attentat à la voiture piégée. La cible : Karla Fulford, ministre de la Justice, sur le point d’annoncer sa candidature au poste de Première ministre. Suite à cet échec, le poseur de bombe décide de s’attaquer directement à Charlie pour mener à bien son plan.

Épisode 16 : Rex’n’roll

Le professeur de guitare de Jesse est retrouvé mort dans un studio d’enregistrement. Au même moment, une célèbre tourneuse de disques est découverte sans vie dans sa baignoire, de l’autre côté de la ville. Ces deux affaires sont-elles liées ? L’enquête s’annonce complexe. Joe charge Jesse de l’une des investigations. Tout juste diplômé, il se lance à fond dans ce casse-tête, multipliant les interrogatoires pour tenter de confondre le meurtrier.

Avec John Reardon (Lieutenant Charlie Hudson), Mayko Nguyen (Sarah Truong), Kevin Hanchard (Commandant Joseph Donovan), Justin Kelly (Jesse Mills), Diesel vom Burgimwald (Rex)

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.