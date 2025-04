Zone Interdite du 6 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 6 avril 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « De la fessée à l’éducation « positive » : 50 ans de révolution des relations parents-enfants ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 6 avril « De la fessée à l’éducation « positive » : 50 ans de révolution des relations parents-enfants »

C’est un thème qui fait souvent monter la tension lors des repas en famille : l’éducation des enfants. D’un côté, les anciens regrettent parfois l’époque de la fessée et des punitions strictes ; de l’autre, les jeunes parents prônent une approche bienveillante et empathique. Le fossé générationnel est bien réel, car en l’espace de cinquante ans, notre vision de l’éducation a été profondément bouleversée.

À travers des images d’archives savoureuses et des immersions dans le quotidien de familles françaises, nous explorerons cette transformation. Sommes-nous vraiment allés vers un « mieux » éducatif ? Les témoignages de parents, mais aussi d’enfants, pourraient bien vous surprendre… et vous toucher.



À Montbrison, dans la Loire, lorsque quatre générations se rassemblent autour de Perrine, l’arrière-grand-mère, les discussions sur l’éducation tournent vite à l’incompréhension. Élevée avec sévérité, Perrine juge que ses petites-filles, Marilyne et Lysiane, toutes deux mamans de jeunes garçons, sont bien trop laxistes. Difficile de trouver un terrain d’entente entre les partisans des châtiments d’hier — désormais interdits — et les défenseurs d’une parentalité bienveillante.

À Francheville, en Meurthe-et-Moselle, Élena et Baptiste, jeunes parents d’Annabelle, deux ans et demi, ont choisi l’éducation positive, inspirée des travaux de Françoise Dolto. Mais entre crises de colère typiques du « terrible two » et refus de céder aux cris, ils tentent de garder leur calme, d’expliquer, de dialoguer. Une posture qui, bien que louable, s’avère souvent difficile à tenir dans le quotidien.

Poussée à l’extrême, cette approche peut épuiser les parents. C’est le constat de Stessy, mère de trois garçons en banlieue bordelaise, qui veut incarner la maman idéale, celle qu’elle aurait rêvé d’avoir. Chaque soir, elle prépare trois dîners différents pour satisfaire chacun de ses enfants. Résultat : avec son mari Raphaël, ils ne disposent plus d’un seul moment à deux. Aujourd’hui, Stessy remet en question sa manière de faire.

Un tiers des mères affirment souffrir de burn out parental. C’est le cas de Noémie, une jeune Francilienne, épuisée par la charge mentale. Entre jumeaux d’un an, qu’elle allaite, un travail exigeant et une répartition des tâches ménagères encore très inégalitaire, Noémie craque. À cela s’ajoute la pression insidieuse des réseaux sociaux où pullulent des images de familles « parfaites », mises en scène mais qui culpabilisent bien des mamans.

Pour éclairer ces témoignages, des experts prendront la parole, parmi lesquels la médecin Catherine Dolto, fille de Françoise Dolto, qui viendra dissiper certains malentendus sur les idées de sa mère, injustement associée à l’enfant-roi. Caroline Goldman, psychothérapeute souvent critiquée pour sa position sur l’éducation positive, sera également mise en lumière sous un angle plus nuancé.