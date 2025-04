Ici Tout Commence spoiler : Alice sous le choc face à Gaëtan qui… (vidéo épisode du 1er mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va se sentir mal et beaucoup culpabiliser dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après les révélations sur son amie Doria Fauvel, Gaëtan ne peut s’empêcher de culpabiliser et dans quelques jours, Alice et Stanislas remarquent qu’il ne va pas bien…











Alice intercepte Gaëtan après son cours de sport. Il ne répond pas à ses messages et ne mange plus… Alice est sous le choc en voyant que Gaëtan refuse de manger. Mais Gaëtan est mal, il esquive la conversation et préfère aller courir. Stanislas fait remarquer à Alice que son petit ami ne va pas bien. Elle pense qu’en effet, Gaëtan s’en veut pour Vic vis à vis de Doria car c’est lui qui l’a faite venir à l’institut Auguste Armand.

Il va surement falloir un peu de temps à Gaëtan pour se remettre de tout ça…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1166 du 1er mai 2025, Gaëtan va mal

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.