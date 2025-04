C à vous du 28 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Assassinat dans une mosquée du Gard, 1er mai, retraites, réforme du RSA… Fabien Roussel est l’invité de C à vous. Il publie le livre « Le parti pris du travail »

🔵 Kim Kardashian : le procès des « papys braqueurs » débute aujourd’hui à Paris. On reçoit pour en parler Pauline Delassus, grand reporter à La Tribune Dimanche



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Joannes Richard, chef du restaurant “Croquer la pie” à Saint-Hilaire-d’Ozilhan (Gers)

🔵 Dans la Suite de C à vous : On reçoit -M- et Fatoumata Diawara qui interpréteront en live sur scène “Je suis Mali”; et Jean-Pierre Castaldi et Alexia Laroche-Joubert pour l’émission « Fort Boyard. Les 35 ans » diffusée le jeudi 1er mai à 21h10 sur France 2

