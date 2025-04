Ici Tout Commence spoiler : Lionel prêt à embrasser Emi quand... (vidéo épisode du 15 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Emi et Lionel, la complicité est évidente dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Et si Lionel a réalisé grâce à Mehdi qu’il avait des sentiments pour Emi, la jeune femme ne semble pas encore réceptive… Dans quelques jours, Lionel est prêt à lui dévoiler ce qu’il ressent…











Entre, Lionel et Emi, c’est l’éternel jeu du chat et de la souris : deux pas en avant, trois en arrière. Depuis un moment déjà, les deux étudiants ne cessent de se frôler, de se chercher sans jamais vraiment se trouver. Leur attirance saute aux yeux de tous leurs camarades, mais eux, s’obstinent à faire semblant de rien. Un soir, alors qu’ils se retrouvent en tête-à-tête au bar, les masques commencent à tomber. À demi-mots, ils laissent filtrer leurs sentiments, complices et sincères…

Zoé les observe mais Emi casse tout alors que Lionel est sur le point de l’embrasser. Elle lui parle de leur « bromance » et Lionel comprend qu’elle lui rappelle qu’ils ne sont qu’amis… Il se braque.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1154 du 15 avril 2025, Emi vexe Lionel

