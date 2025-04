Plus belle la vie spoiler : Samuel anéanti, Jean-Paul désemparé (14 avril 2025)

Publicité





Samuel va ressortir totalement anéanti de toute cette histoire dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que sa mère a choisi de mourir avec Charles, Samuel est totalement traumatisé dans l’épisode du lundi 14 avril 2025. Non seulement il culpabilise vis à vis de Léa, mais en plus les derniers mots de Véronique avant de mourir le hante…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un départ, une alliance surprise, les résumés jusqu’au 25 avril 2025

Samuel s’éloigne de Jennifer, il ne la laisse pas l’aider et elle est désemparée. Samuel se plonge dans l’alcool avec Idriss alors que la procureure a eu des mots accablants envers eux et envers Patrick. Elle leur colle l’IGPN sur le dos et elle a particulièrement enfoncé Samuel. Avec Idriss, Samuel boit pour tenter d’effacer sa peine… Et il lui confie qu’avant de mourir, sa mère lui a dit qu’elle ne l’avait jamais aimé…

A l’hôpital, Léa est toujours inconsciente. Jean-Paul est désemparé, il ne la quitte pas et continue de lui parler… Gabriel tente de lui redonner de l’espoir, tout comme Babeth. Ils pensent que Léa a besoin de temps, l’opération a été très longue. Mais Jean-Paul ne peut s’empêcher de penser au pire…



Publicité