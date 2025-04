Ici Tout Commence spoiler : Vic sur le point de tout dire à Enzo (vidéo épisode du 23 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic va être sur le point de dire toute la vérité à Enzo dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Enzo confronte sa petite-amie : il voit bien que quelque chose cloche et il veut crever l’abcès.











Ces derniers temps, la tension est palpable entre Vic et Enzo. Enzo ne reconnaît plus celle qu’il aime et sent bien qu’un malaise s’est installé. Peu à peu, les deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre. Désemparé, Enzo décide d’ouvrir son cœur et de tout lui dire. Face à sa sincérité, Vic finit par admettre qu’elle ne va pas bien… Elle promet à Enzo de tout lui dire après son service à l’Atelier.

Vic assure à Enzo qu’elle ne va pas esquiver. Va-t-elle enfin lui révéler qu’elle a un cancer du sein ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1160 du 23 avril 2025, Vic prête à tout dire

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.