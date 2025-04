La meilleure boulangerie de France du 16 avril : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 16 avril 2025 – Ce mercredi soir, Michel Sarran, Bruno Cormerais et Noémie Honiat poursuivent leur tour de Poitou-Charentes, dans la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qui remportera le duel ce soir ?





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 16 avril 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 14ème semaine de la saison, le jury se rend en Poitou-Charentes.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Viviane et Franck dans les Deux Sèvres qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,2/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 7,3/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Fabienne et David dans les Deux Sèvres qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (8/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera en Charente-Maritime pour découvrir deux nouveaux artisans boulangers.

En fin de semaine, le jury sacrera le meilleur boulanger qui aura le privilège de représenter le Poitou-Charentes, pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais, Noémie Honiat et Michel Sarran repartent à la quête des meilleures boulangeries de France. À travers des défis sur mesure et des épreuves en plein cœur des établissements, ils évalueront avec gourmandise et bienveillance le savoir-faire des artisans boulangers.