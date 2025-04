« La Rebelle – Les aventures de la jeune George Sand » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (14 avril 2025)

Publicité





« La Rebelle – Les aventures de la jeune George Sand » au programme TV du lundi 14 avril 2025





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« La Rebelle – Les aventures de la jeune George Sand » – le synopsis

1830. Pour fuir un mari violent, Aurore Dupin quitte le château de Nohant et s’installe à Paris, en pleine effervescence romantique. Dans la capitale du début du XIXe siècle, elle adopte une vie de bohème et publie son premier roman sous un pseudonyme masculin : George Sand vient de naître. Première femme écrivain à vivre de sa plume, elle enchaîne les succès littéraires et fait scandale par sa liberté de mœurs.



Féministe avant l’heure, portant le pantalon et fumant la pipe, elle multiplie les liaisons amoureuses – parmi ses partenaires les plus célèbres, on compte Alfred de Musset et la comédienne Marie Dorval. Elle s’impose comme une figure rebelle dans une société dominée par les hommes.

Si ses romans composent une fresque magistrale de son époque, son plus grand chef-d’œuvre reste sans doute… sa propre vie.

Vos épisodes du 14 avril 2025

Episode 1 : La jeune Aurore Dupin tente d’échapper aux violences de son mari, le baron Dudevant, bien décidé à la maintenir sous son emprise. Ses deux enfants et sa passion pour l’écriture sont les seules lumières dans son existence assombrie. Sa rencontre avec Jules Sandeau, écrivain en devenir et compagnon d’idéal, rallume en elle l’espoir d’une vie libre. Tandis que son mari ourdit un plan pour l’empêcher de fuir le domaine de Nohant, Aurore parvient à convaincre son jeune amant de l’accompagner à Paris, où ils pourront enfin vivre leur amour et leurs rêves d’écriture, affranchis de toute contrainte…

Episode 2 : À son arrivée à Paris, Aurore se heurte à un mur : aucun éditeur ne veut entendre parler de son manuscrit. Mais elle ne lâche rien. Déterminée à faire sa place dans un univers d’hommes, elle n’hésite pas à se travestir pour se faire entendre. Sous le nom de George Sand, elle finit par s’imposer, enchaînant les triomphes littéraires et les passions enflammées. De scandale en scandale, de liaisons sulfureuses en polémiques violentes, elle attise autant l’admiration que la haine, jusqu’à devenir la femme à abattre…

Le casting

Avec Nine d’Urso (George Sand), Vincent Londez (Casimir Dudevant), Megan Northam (Pauline de Beaumont), David Kammenos (Varanches), Barbara Pravi (Marie Dorval), Marie Oppert (Eugénie Duvernet), Jacques Bonnaffé (Duris-Dufresnes), Grégoire Oestermann (Deschartres), Aymeric Fougeron (Jules Sandeau), Louisiane Gouverneur (Josette), Jonathan Turnbull (Hippolyte)

Avec la participation de Jean-Luc Bideau (Kératry), Philippe Torreton (Bertrand Renault)