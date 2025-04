« Astérix aux Jeux Olympiques » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (14 avril 2025)

Publicité





« Asterix aux Jeux olympiques » est encore une fois en mode rediffusion ce lundi 14 avril 2025 sur TF1. Il s’agit du troisième film adapté des aventures d’Astérix au cinéma.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







Publicité





« Asterix aux Jeux olympiques » : l’histoire

Pour cette nouvelle aventure, nos irréductibles Gaulois s’envolent vers la Grèce afin de prendre part aux mythiques Jeux Olympiques. Leur objectif : décrocher la victoire pour permettre au jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina. Mais pour y parvenir, Astérix et Obélix devront se mesurer au redoutable Brutus, le fils de César, lors d’une compétition acharnée.

Casting : interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Clovis Cornillac (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Alain Delon (Jules César), Benoît Poelvoorde (Brutus), Stéphane Rousseau (Alafolix), Vanessa Hessler (Princesse Irina), José Garcia (Couverdepus), Franck Dubosc (Assurancetourix)



Publicité





Ce que vous ne saviez peut-être pas sur votre film

📽️ Clovis Cornillac prête ses traits à Astérix pour la première et unique fois

📽️ 3ème film des aventures d’Astérix au cinéma, ce film a presque vu le jour par hasard. En effet un « Astérix en Hispanie » devait voir le jour et être réalisé par Gérard Jugnot. Le projet est tombé à l’eau.

📽️ Avec un budget de 78 millions d’euros, Astérix aux Jeux olympiques était à l’époque le film le plus cher de l’histoire du cinéma français.

📽️ 95% du tournage s’est déroulé au sein des studios de cinéma « La Ciudad de la Luz » en Espagne

📽️ Malgré ce budget colossal, le film n’a rassemblé que 6 817 803 spectateurs dans les salles… Très loin des 14 559 509 entrées du précédent volet.

Bande-annonce vidéo

On termine comme souvent avec les images…

#Astérix aux Jeux Olympiques, avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon et Benoît Poelvoorde. 📺 LUNDI à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/sAKa7oUdsx — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) February 3, 2023

Asterix joue dans la cour des grands ce soir dès 21h05 sur TF1.