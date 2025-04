« Le nounou » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (21 avril 2025)

Publicité





Le nounou au programme TV du lundi 21 avril 2025 – Nouvel épisode inédit de la série « Le nounou », portée par Booder ce soir sur TF1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Le nounou » : présentation de l’épisode 3 « Le mariage »

Samir se voit confier une mission pour le moins inhabituelle : encadrer les enfants lors d’un mariage. Et pas n’importe lequel : celui d’Iris, fille aînée d’une famille d’aristocrates propriétaires du somptueux château où se tiennent les festivités, et de Vincent, un homme ayant bâti sa fortune grâce aux cryptomonnaies. Dès son arrivée, Samir comprend qu’il n’en maîtrise pas les codes. Sa tâche est d’autant plus compliquée qu’il doit aussi surveiller Hyacinthe, la petite sœur d’Iris, bien décidée à faire capoter la cérémonie tant elle méprise Vincent. Par ailleurs, la famille d’Iris, peu habituée à croiser un « Samir des Prés Fleuris » dans ses salons, ne lui facilite pas la tâche. À mesure que le mariage approche, Samir développe de sérieux doutes sur les véritables intentions de Vincent. Il devra faire confiance à son intuition légendaire et s’allier avec l’intrépide Hyacinthe pour tenter de sauver la journée…

Interprètes

Avec : Booder (Samir), Ornella Fleury (Iris), Lannick Gautry (Vincent), Ahmed Sparrow (Ahmed), Issa Doumbia (Abdoulaye), Julie Dray (Sandra), Patrick Braoudé (Edouard), Gladys Cohen (Tata Rachel), Aïda Guechoud (Malika), Clémence Bretécher (Lisa), Julie Bargeton (Clotilde), Hélène Arie (Mamie Roues-Libres), Orphée Nyte (Yass), Olivier Bodart (Louis), Alexandre-Angelo Bettanini (Jo), Ethan Chanelles (Euctance), Valentin du Peuty (Père Clovis), Tristan Jerram (Charles), Alaïs Ange-Borotra (Marie-Odile), Erwin Zirmi (Jean-Bertrand), Mathilde Wambergue (Invitée)



Publicité





Extrait vidéo