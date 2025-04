« Mariés au premier regard » du 21 avril 2025 : un coup de foudre ce soir sur M6 (extrait vidéo épisode 8)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 21 avril 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Clémence et Malik, Anthony et Laurie, et Coralie et Bruno. Et vous découvrirez encore les préparatifs du mariage de Marina et David.





« Mariés au premier regard » du 21 avril au programme ce soir

Malik dit oui à Clémence au premier regard. Et si Clémence s’inquiète de savoir si elle plait à Malik, ce dernier a en réalité eu un coup de foudre ! Il est totalement sous le charme de Clémence.

Pour Coralie et Bruno, le voyage de noces est mouvementé. Ils ne se comprennent pas et Bruno fait bourde sur bourde avec Coralie… Il décide alors d’appeler Estelle à l’aide.



L’ambiance n’est pas au beau fixe non plus pour Anthony et Laurie. Si Laurie s’ouvre à son mari lors de la nuit de noces et de leur premier réveil ensemble, Anthony se bloque dès le début de leur voyage de noces. Lui aussi fait appel aux experts… Il finit par avouer à sa femme qu’il a un problème avec le rapprochement physique.

Marina se prépare à se marier au premier regard, remplie de doutes suites aux révélations de Marie, qui lui a expliqué que certains critères physiques ne seront pas cochés… Son futur mari, c’est David, 43 ans, chauve. Et Marina a justement peur de se retrouver face à un homme sans cheveux !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Je suis vraiment trop bien" 🥰

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.