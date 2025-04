« Les choses simples » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (13 avril 2025)

Publicité





« Les choses simples », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 13 avril 2025, sur France 2. Un film réalisé par Eric Besnard avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Les choses simples » : l’histoire

Vincent est un entrepreneur à succès, menant une vie à cent à l’heure, où tout semble toujours lui sourire. Mais un jour, sa course est stoppée net par une panne de voiture sur une route de montagne isolée.

C’est Pierre, un homme qui a choisi de vivre loin du tumulte moderne, en pleine nature, qui lui vient en aide et l’accueille chez lui.

Leur rencontre, improbable, va ébranler leurs certitudes. Peu à peu, ils s’apprivoisent, échangent, et finissent même par rire ensemble.

Mais derrière ces éclats de rire, une question s’impose : vivent-ils vraiment la vie qu’ils souhaitent mener ?

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain, Betty Pierucci-Berthoud, Antoine Gouy, Magali Bonat



Publicité





La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.

« Les choses simples » c’est ce soir, dimanche 13 avril 2025, dès 21h10 sur France 2.