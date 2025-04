« Mystères au paradis » : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (13 avril 2025)

Publicité





« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 13 avril 2025 – Ce dimanche soir, France 3 lance la nouvelle série inédite « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Mystères au paradis » – le synopsis

Après avoir quitté les paysages de rêve des Caraïbes, puis l’agitation londonienne, l’inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha posent leurs valises à Shipton Abbott, une paisible bourgade du Devon, région natale de Martha. Tandis qu’elle concrétise son rêve d’ouvrir un restaurant, Humphrey prend la tête de la petite brigade locale. Mais derrière le calme apparent de la ville se cachent des énigmes étonnamment complexes, que seul l’esprit aiguisé de l’inspecteur, épaulé par sa nouvelle équipe, parvient à élucider.

Mystères au paradis offre ainsi le plaisir de retrouver l’un des enquêteurs les plus appréciés de Meurtres au paradis, dans une série mêlant humour so british et enquêtes savoureusement tordues.

Vos épisodes du 13 avril 2025

Épisode 1 : La mégère de Wheaton

Humphrey prend ses fonctions à Shipton Abbott, charmant village du Devon, où il vient d’emménager avec sa fiancée Martha, bien décidée à ouvrir un restaurant dans sa ville natale. Le couple est logé chez Anne, la mère de Martha. Fidèle à lui-même, Humphrey se montre toujours aussi maladroit en rencontrant sa nouvelle équipe : le sergent Esther Williams, l’agent Kelby Hartford et la secrétaire Margo Martins. Leur première affaire ne tarde pas à arriver : une femme, victime d’une chute depuis sa mezzanine, affirme avoir été poussée… par l’esprit d’une sorcière brûlée vive sur les lieux quatre siècles plus tôt, alors que la maison était censée être vide, selon les caméras de surveillance.



Épisode 2 : Une famille disparaît

Humphrey et Esther se retrouvent face à une énigme de taille : une famille entière s’est mystérieusement volatilisée en plein repas, sans laisser de trace. Pendant ce temps, Kelby peine à retrouver la trace d’un chauffard qui a percuté un piéton avant de s’enfuir. Humphrey, quant à lui, s’emballe pour l’achat d’un bateau, au grand désarroi de Martha qui comptait sur cet argent pour lancer son restaurant. Heureusement, elle recroise la route d’Archie, une vieille connaissance, qui lui propose de devenir son associé.

Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…