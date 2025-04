Les Enfants de la Télé du 13 avril 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 13 avril 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 13 avril : les invités

Ce soir, dans Les Enfants de la Télé sur France 2, Laurence Boccolini accueille un plateau éclectique mêlant musique, humour et souvenirs télévisés :​

🔵 Kendji Girac : le chanteur à la voix ensoleillée revient sur ses débuts et partage des anecdotes inédites de sa carrière.​



🔵 Héléna Bailly : la révélation de la saison 2023 de Star Academy, qui vient de son son album « Hélé » et va débuter une tournée, évoque son parcours et ses projets à venir.​

🔵 Oscar Sisto : le comédien et metteur en scène, connu pour son rôle de professeur de théâtre dans Star Academy, revient sur ses expériences marquantes à la télévision.​

🔵 Ilyes Djadel : l’humoriste en pleine ascension partage des moments drôles et touchants de sa jeune carrière.​

🔵 Lucie Bernardoni : ancienne finaliste de Star Academy et coach vocale, elle revient sur son évolution artistique et ses souvenirs du petit écran.​

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 13 avril 2025 à 18h10 sur France 2.