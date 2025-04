Publicité





66 minutes du 13 avril 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 13 avril 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Jade Genin, l’héritière du chocolat

À une semaine des fêtes de Pâques, l’effervescence règne chez les grands chocolatiers qui imaginent des créations d’exception. C’est le cas de Jade Genin, qui, en moins de trois ans, s’est imposée sur ces terres d’excellence et d’inventivité. Cette passion, elle la tient de son père, Jacques Genin, l’un des plus grands chocolatiers français. Pourtant, l’héritage familial n’était pas son premier choix. Jade Genin a d’abord été avocate avant que la magie du chocolat ne la rappelle à elle… Ses créations sont spectaculaires et inspirées de l’univers de la joaillerie. Portrait d’une héritière qui conçoit ses chocolats comme des bijoux.



Montres de luxe : le business des VIP

Il y a quelques jours, Genève, en Suisse, accueillait la « Fashion week » de l’horlogerie. Le salon « Watches and Wonders » est un événement aussi secret que prestigieux, où aucune montre n’est vendue à moins de 3 000 euros, et où certains modèles peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Dans cet univers feutré des montres de luxe, les marques se livrent une concurrence acharnée. Pour se distinguer, elles comptent sur leurs ambassadeurs : des stars comme Kylian Mbappé, Roger Federer, Mike Horn ou encore Mika, tous présents à Genève. Plongée dans les coulisses du business des montres, entre ultra-luxe et célébrités.

Brioche : l’éternelle amie du petit-déjeuner

Tressée, feuilletée, allongée, ou arrondie, la brioche se décline sous toutes ses formes. Symbole de la tradition, chaque région a sa spécialité : parfumée à l’eau de vie, à la fleur d’oranger, ou garnie de pralines roses. En Vendée, la famille Sicard, boulangers de génération en génération, garde jalousement la recette de la brioche. La même transmission existe chez les Pralus, dans la région lyonnaise. Certains de ces boulangers rêvent même de décrocher le titre de « meilleure brioche de France ». Voyage moelleux et gourmand au pays de la brioche.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Barbecue : du show et des braises

Les signes du printemps sont là : la fumée blanche s’élève des jardins, les effluves de viande grillée flottent dans l’air, et le tintement des verres accompagne l’heure de l’apéritif. Le rituel du barbecue reprend ses droits aux quatre coins de la France, célébrant ce plaisir simple, profondément ancré dans l’été. Une passion bien française, confirmée par des chiffres parlants : un million de barbecues vendus chaque année, dont 80 % rien que sur la période d’avril à juin. C’est justement à ce moment stratégique qu’a lieu le Barbecue Expo, véritable temple de la grillade, qui accueille pas moins de 35 000 visiteurs. Les passionnés y viennent perfectionner leur savoir-faire lors de master class animées par des experts reconnus, comme Pat Lavoie, « grand maître de la viande grillée », venu tout droit du Québec pour transmettre l’art de la cuisson idéale.

Dans ce marché en pleine effervescence, la concurrence est intense entre poids lourds du secteur et nouveaux venus ambitieux. Weber et Camping-Gaz défendent leur position historique, tandis que Le Marquier opère un retour remarqué avec une nouvelle gamme de planchas au design contemporain. Son pari ? Séduire une clientèle féminine dans un univers encore très masculin. Aujourd’hui, l’innovation ne se limite plus à l’appareil de cuisson : qu’il fonctionne au charbon, au gaz, aux pellets ou à l’électricité, le barbecue s’intègre dans un concept plus global de cuisine d’extérieur. Bienvenue dans l’univers exalté de la grillade.

