Les Enfants de la Télé du 27 avril 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 27 avril 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 27 avril : les invités

Autour d’images d’archives, de séquences cultes et de fous rires garantis, Laurence Boccolini sera entourée de cinq invités et ils partageront leurs souvenirs télévisuels et anecdotes personnelles.

🔵 Damien Thévenot : Journaliste et animateur, il est notamment connu pour co-animer l’émission matinale « Télématin » les week-ends sur France 2.​



🔵 Nicolas Lacroix : l’humoriste connu sous le nom de « Nico en vrai », est actuellement à l’affiche des Traîtres sur M6

🔵 François Vincentelli : Acteur belge, il a joué dans de nombreuses séries télévisées et pièces de théâtre.​

🔵 Mélanie Page : Actrice franco-britannique, elle a participé à diverses productions télévisées et théâtrales.​

🔵 Julien Arnaud : Journaliste, il présente en ce semaine l’émission matinale « Télématin » sur France 2, et il est le joker du journal de 20h.

Ensemble, ils reviendront sur leurs moments marquants à la télévision, partageront des anecdotes inédites et réagiront à des images parfois embarrassantes mais toujours pleines d’humour. Une émission placée sous le signe de la nostalgie et de la bonne humeur, à ne pas manquer !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 27 avril 2025 à 18h10 sur France 2.