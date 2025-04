Tennis Madrid : Fritz / Bonzi en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Madrid ATP – le match Fritz / Bonzi en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid se poursuit et cet après-midi et le français Benjamin Bonzi affronte l’américain Taylor Fritz.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 17h15 sur Eurosport.







​Aujourd’hui, au Masters 1000 de Madrid, Benjamin Bonzi affronte Taylor Fritz pour une place en huitièmes de finale. Ce sera leur première confrontation sur le circuit ATP .​

Benjamin Bonzi, actuellement 63e mondial, est en grande forme. Il a récemment battu Marin Cilic et Hubert Hurkacz, tête de série n°27, en deux sets. Cette performance marque ses premières victoires consécutives depuis l’Open d’Australie en janvier.



De son côté, Taylor Fritz, tête de série n°3, a débuté son tournoi par une victoire solide contre Christopher O’Connell. L’Américain, classé 4e mondial, est un joueur puissant, notamment grâce à son service, mais il a montré des signes d’inconstance ces derniers mois.​

Sur la terre battue madrilène, plus rapide que celle de Roland-Garros, Benjamin Bonzi pourrait tirer avantage de son jeu varié et de sa confiance actuelle. Cependant, Fritz reste favori sur le papier. Le match promet d’être disputé et pourrait réserver une surprise si le français maintient son niveau de jeu.

ATP Madrid le match Fritz / Bonzi en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h15.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fritz / Bonzi, 16ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.