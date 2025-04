Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 3 ? (résumé et replay du 17 avril 2025)

Publicité





C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine.





Après les éliminations de Adeline Toniutti et Yoann Riou, ils ne sont plus que 16 candidats : AAdil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Bianca Costa, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Jade Leboeuf, Liane Foly, Logfive, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, Seth Gueko, et Sophie Tapie.







Publicité





On retrouve les joueurs pour la table ronde. C’est serré, Jade sort la dague qu’elle a remporté et vote contre Nicolas. Et au final, c’est Logfive qui est éliminé ! Il révèle à tout le monde qu’il était bien Traitre.

Eric offre un choix à Adil et Sophie : bannir un loyal, ou offrir à un loyal la possibilité de les rejoindre. Mais le loyal pourra refuser ! Ils choisissent de proposer à Raquel de les rejoindre.



Publicité





Au petit déjeuner le lendemain, tout le monde se demande qui a été banni. Mais ils sont au complet ! Et Jade comprend que les Traitres ont peut être proposé à un loyal de devenir Traitre. Eric arrive et confirme. Le loyal aura toute la journée pour réfléchir avant de donner sa réponse.

Place à un nouveau jeu organisé par Eric avec à la clé, une amulette d’immunité pour le prochain bannissement. Adil et Rose, Alizée et Nicolas, et Dominique et Sophie remportent un accès à l’antichambre !

De retour au château, Francis fait passer une série d’interrogatoires afin de démasquer le loyal qui a reçu la proposition. Il est convaincu que c’est Raquel. Et Seth focalise sur Bianca pour l’histoire de la pomme.

Loglive et Bianca éliminés

Nouvelle table ronde. Francis demande au loyal qui a reçu la proposition de se dévoiler et refuser. Raquel prend la parole, elle annonce qu’on lui a proposé et que c’est non ! Tout le monde la félicite, Adil et Sophie sont dégoûtés.

Hugo révèle à tous qu’il est le frère de Jade afin de la protéger. Les votes se jouent entre Bianca et Jade, et ils éliminent finalement Bianca.

Conseil des Traitres. Adil et Sophie sont clairement affaiblis. Et Eric a encore une surprise pour eux : ils peuvent encore recruter un loyal !

Rendez-vous le jeudi 17 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.