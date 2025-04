« Mariés au premier regard » : Clémence va-t-elle bien se marier ? Réponse !

Publicité





Alors que l’épisode 6 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si cette année Clémence s’est bien mariée à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Publicité





Dans l’épisode 7 lundi prochain sur M6, vous allez assister au second mariage de Clémence au premier regard. L’homme compatible avec elle est plus que surpris : il reconnait Clémence et ça le fait stresser ! Le mari de Clémence s’appelle Malik et on peut déjà vous dire que Clémence va dire oui ! Mais pour connaitre la réponse de Malik, il faudra attendre l’épisode 8.

Vous suivrez ensuite une nouvelle célibataire : Marine, 38 ans. Et vous retrouverez Jennifer et Kayn pour leur voyage de noces. Quant à Sophie et Guillaume, ils se réveillent après leur nuit de noces. Et Sophie s’étonne du changement de comportement de Guillaume…



Publicité





Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 14 avril pour suivre l’épisode 7 de « Mariés au premier regard » !