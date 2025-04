« Mystères au paradis » du 27 avril 2025 : le final de la saison 1 ce soir sur France 3

Publicité





« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 27 avril 2025 – Ce dimanche soir, France 3 termine la diffusion de la saison 1 de la nouvelle série inédite « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 27 avril 2025

Épisode 5 : Trois petits cochons

Trois incendies éclatent à douze heures d’intervalle, et à chaque fois, le mot « PORC » est tagué sur les lieux. Humphrey en déduit que l’incendiaire s’inspire du célèbre conte des Trois petits cochons, d’autant qu’aucun lien n’existe entre les victimes. Seul indice retrouvé : un bouton en argent découvert lors du premier sinistre.

Épisode 6 : La suspecte impossible

Lorsqu’une maison est cambriolée, toutes les preuves désignent une suspecte… qui était pourtant en prison au moment des faits. L’équipe est confrontée à un véritable casse-tête, d’autant que Humphrey peine à se concentrer depuis que Martha lui a annoncé une nouvelle troublante.



« Mystères au paradis » – rappel du synopsis

Après avoir quitté les paysages de rêve des Caraïbes, puis l’agitation londonienne, l’inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha posent leurs valises à Shipton Abbott, une paisible bourgade du Devon, région natale de Martha. Tandis qu’elle concrétise son rêve d’ouvrir un restaurant, Humphrey prend la tête de la petite brigade locale. Mais derrière le calme apparent de la ville se cachent des énigmes étonnamment complexes, que seul l’esprit aiguisé de l’inspecteur, épaulé par sa nouvelle équipe, parvient à élucider.

Mystères au paradis offre ainsi le plaisir de retrouver l’un des enquêteurs les plus appréciés de Meurtres au paradis, dans une série mêlant humour so british et enquêtes savoureusement tordues.

Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…