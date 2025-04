Pékin Express : surprise, Cécile et Marion ont gagné plus que 4.900 euros !

Publicité





C’est Cécile et Marion qui ont remporté « Pékin Express, la route des tribus légendaires », saison évènement en Afrique, à l’issue de la grande finale qui les opposait à Etienne et Judith samedi soir.











Mais surprise, si l’on pensait que les deux jeunes femmes n’avaient gagné que 4.900 euros, il en est tout autre !

« Il y a un point de règlement. Un binôme gagnant, dont la cagnotte est inférieure à 10.000 euros, remporte automatiquement 10.000 euros. C’est un lot de consolation, 10.000 euros minimum » a déclaré >Thierry Guillaume, producteur de Pékin Express, en conférence de presse en décembre dernier.

C’est donc 10.000 euros que Cécile et Marion se partagent avec cette victoire. Et ça veut aussi dire que non, Jean-Claude et Axel n’ont pas gagné la saison précédente de Pékin Express avec 0 euro ! Ils ont eux aussi récupéré 10.000 euros.



Etonnant qu’M6 choisisse de ne pas communiquer sur ce lot de consolation, de nombreux téléspectateurs s’étaient offusqués que papi JC et Axel repartent sans argent après leur magnifique victoire il y a quelques mois.