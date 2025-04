« Kaboul » du 7 avril 2025 : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Kaboul » au programme TV du lundi 7 avril 2025 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Kaboul », qui dépeint le chaos qui règne à l’arrivée des talibans dans Kaboul le 15 août 2021, et le destin d’une famille afghane qui va devoir survivre au cœur de l’un des événements les plus marquants du 21e siècle.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Porté par un casting international et tourné en Grèce, ce thriller en six épisodes, qui raconte quinze jours d’anéantissement, de décisions impossibles et d’espoirs brisés, sera en lice au Festival Séries Mania 2025 en compétition internationale.

Vos épisodes du 31 mars 2025

Episode 4 « La nuit » : Le convoi de bus de l’ambassade de France s’élance dans Kaboul, escorté par les talibans. Tandis que l’Etat Islamique prépare un attentat contre ce convoi, Fazal, infiltré, va tenter de le faire échouer. Au même moment, Amina, qui tentait de rejoindre l’aéroport, est arrêtée par les talibans, Giovanni se confronte au chaos d’Abbey Gate dans lequel il tente d’identifier les réfugiés italiens, et Véra, encerclée par les talibans, tente de fuir vers Kaboul avec le général Hassan.



Episode 5 « L’attente » : Suite à l’attentat raté contre le convoi de l’ambassade de France, les Américains apprennent que l’Etat Islamique prépare un attentat d’ampleur contre l’aéroport de Kaboul. Martin et Fazal vont tout faire pour l’empêcher, tandis que Gilles organise un deuxième convoi vers l’aéroport. Au même moment, Giovanni cherche dans la foule d’Abbey Gate les parents d’un enfant afghan abandonné, Véra et Hassan cherchent un moyen de gagner Kaboul, et Amina, arrivée elle aussi à Abbey Gate avec Nooria, tente de retrouver son père pour fuir le pays.

Episode 6 « Le départ » : Le temps presse, les Américains viennent d’ordonner la fermeture de toutes les portes de l’aéroport à cause d’une menace d’attentat imminente. Tandis que Baqir, Amina et Nooria sont toujours à Abbey Gate, que Véra et son équipe approchent des portes, que Gilles cherche un moyen d’entrer dans l’aéroport avec son groupe d’Afghans, Joe, soldat américain, scrute la foule aux jumelles à la recherche du terroriste…

« Kaboul – rappel du synopsis

Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines se retirent, les talibans prennent le contrôle de la capitale afghane. La famille Nazany, comme tant d’autres civils, n’a d’autre choix que de fuir, redoutant de violentes représailles. Dans un climat de chaos et de désespoir, sous la menace constante d’un attentat de l’État islamique, policiers français, diplomates italiens, militaires allemands et services secrets américains tentent de s’organiser pour faire face à l’afflux massif de réfugiés. Parviendront-ils à s’en sortir ? Le compte à rebours a commencé.

Le casting

Avec Jonathan Zaccaï (Gilles), Vassilis Koukalani (Baqir), Darina Al Joundi (Zahara), Shervin Alenabi (Fazal), Hannah Abdoh (Amina), Gianmarco Saurino (Giovanni), Jeanne Goursaud (Vera), Eric Dane (Martin), Thibaut Evrard (Erwan), Ludwig Blochberger (Hans), Olivier Rabourdin (Benoît), Valentina Cervi (Francesca)…