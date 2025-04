Plus belle la vie spoiler : Léa sort déjà, Vanessa surprend Hector et... (16 avril 2025)

Publicité





Léa s’est réveillée aujourd’hui dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, mercredi 16 avril 2025, Léa sort déjà de l’hôpital !











Elle retrouve Jean-Paul et ils profitent tous les deux d’un joli moment face à la mer. De son côté, Babeth prépare tout pour le retour de Léa à la maison. Elle a prévu un festin et tout le nécessaire pour lui faciliter la vie.

De son côté, après s’être fait voler ses carnets de voyages, Hector a passé la nuit à travailler avec Blanche… Plus tard, il l’emmène sur les lieux de son premier baiser avec Vanessa. Celle-ci les surprend !



Et c’est Vanessa qui a fait voler les carnets d’Hector ! Une fois chez elle, elle les brule avec la lettre d’amour d’Hector !