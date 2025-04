Rendez-vous en terre inconnue du 29 avril : ce soir Kendji Girac chez les Turkana (vidéo)

Publicité





Rendez-vous en terre inconnue du 29 avril 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un numéro inédit de l’émission « Rendez-vous en terre inconnue ». À l’occasion des 20 ans de « Rendez-vous en terre inconnue », Frédéric Lopez a repris du service pour un épisode exceptionnel et inédit, en compagnie de Kendji Girac. Ensemble, ils se sont envolés vers les vastes plaines désertiques du nord-ouest du Kenya, à la rencontre du peuple Turkana. Sur les rives du plus grand lac salé d’Afrique, ils ont découvert des familles dont les choix de vie, empreints de courage et d’une incroyable résilience, forcent le respect.





A suivre dès 21h05 sur France 2 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Rendez-vous en terre inconnue du 29 avril 2025 : demandez le programme

Les Turkana, éleveurs de chèvres, de vaches et de dromadaires, vivent dans l’une des régions les plus inhospitalières du Kenya : un territoire aride, fait de pierres, de roches sombres et d’épines battues par des vents violents. Là, les nomades se battent chaque jour pour faire survivre leurs précieux troupeaux, véritables piliers de leur culture et symboles de leur fierté. Mais six années consécutives de sécheresse dramatique ont décimé leur bétail, poussant les éleveurs à s’installer au bord du lac Turkana.

Pour survivre, certaines familles ont dû opérer un changement radical : se tourner vers la pêche, une activité jusque-là étrangère et angoissante pour ce peuple qui ne sait pas nager et n’avait jamais approché l’eau. Avec inventivité et une détermination remarquable, ils ont appris à pêcher, recréant ainsi peu à peu leur mode de vie et reconstruisant leur cheptel.



Durant plusieurs jours, Kendji Girac et Frédéric Lopez ont partagé l’intimité de l’une de ces communautés. Ce voyage humain bouleversant leur a permis de découvrir l’une des cultures les plus méconnues du monde, entre traditions ancestrales et adaptation au monde moderne. À travers les récits empreints de pudeur des Turkana, ils ont été témoins d’un savoir-faire unique, d’une force intérieure hors du commun et d’une magnifique leçon de vie.

EXTRAIT VIDÉO Kendji Girac chez les Turkana

