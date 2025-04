Tennis : le Masters 1000 de Madrid interrompu par une panne d’électricité nationale

Publicité





​Le tournoi Masters 1000 de Madrid a été interrompu ce lundi 28 avril 2025 en raison d’une panne d’électricité majeure ayant touché une grande partie de l’Espagne et du Portugal. Les matchs en cours ont été suspendus, notamment celui opposant lebritannique Jacob Fearnley au bulgare Grigor Dimitrov, alors que la Caja Mágica.











La panne, survenue peu après midi, a provoqué une chute brutale de la demande électrique en Espagne, passant de 27 500 MW à environ 15 000 MW. Les causes exactes restent inconnues, mais les autorités portugaises ont indiqué que le problème pourrait provenir du réseau de distribution espagnol, possiblement lié à des défaillances du réseau électrique européen. ​

Cette coupure d’électricité a entraîné des perturbations majeures dans les transports, les communications et les services essentiels à travers l’Espagne et le Portugal. Les métros, les feux de signalisation et les réseaux mobiles ont été affectés, tandis que les hôpitaux ont dû recourir à des générateurs de secours. ​

Les organisateurs du tournoi travaillent en étroite collaboration avec les autorités pour rétablir la situation et reprogrammer les matchs interrompus. La reprise des rencontres dépendra du rétablissement complet de l’alimentation électrique dans la région.



