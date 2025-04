Plus belle la vie spoiler : Hector réapparait et dit tout à Blanche (29 avril 2025)

Publicité





Blanche a découvert qu’Hector souffre de la maladie d’Alzheimer dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mardi 29 avril 2025, Hector va réapparaître comme si de rien était !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve face à une terrible nouvelle, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Hector débarque au Pavillon des Fleurs avec deux jeunes qui l’ont ramené à Marseille. Hector était à Lille ! Mais alors qu’Hector propose à Blanche de voyager tous les deux, elle le confronte sur sa maladie. Hector avoue tout : il a une version rare de la maladie d’Alzheimer, qui progresse beaucoup plus vite.

En pleine crise, Hector a pris un train pour Lille. Il s’en est rendu compte dans le train quand il a retrouvé ses esprits, il n’avait pas de téléphone… Les deux jeunes l’ont aidé et l’ont ramené à Marseille.



Publicité





Hector avoue à Blanche qu’il n’a rien dit à sa famille… Il pense qu’ils feraient mieux d’en rester là mais Blanche n’en a pas envie, elle le prend dans ses bras.