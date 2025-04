The Voice 2025, la finale : qui doit gagner ? (SONDAGE)

Publicité





La tension est à son comble ! Samedi prochain, la grande finale de « The Voice, la plus belle voix » réunira les quatre talents qui ont su conquérir le cœur du public et des coachs tout au long de cette saison exceptionnelle. À quelques jours du verdict, nous lançons notre grand sondage pour savoir : qui, selon vous, remportera le trophée ?











Publicité





Voici les finalistes en lice pour être sacré The Voice 2025 :

🎤 Mega (équipe Vianney) : La révélation pop de cette saison, à la voix moderne et pleine d’émotion, a su électriser le plateau à chaque passage.

🎤 Il Cello (équipe Florent Pagny) : Ce groupe surprenant mêle puissance vocale et univers classique, offrant des prestations spectaculaires et raffinées.



Publicité





🎤 Gianni (équipe Zaz) : Avec son grain de voix unique et ses interprétations pleines de sensibilité, Gianni a progressivement séduit le public.

🎤 Mickaël Gallo (équipe Patricia Kaas) : Charisme, justesse, intensité… Mickaël a impressionné par sa constance et son authenticité tout au long de l’aventure.

👉 À vous de jouer ! Votez pour votre favori en répondant à notre sondage. Alors, qui selon vous sera sacré The Voice 2025 ?

Sondage The Voice 2025 : qui doit gagner ?